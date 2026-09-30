Şii lider Sadr, ABD'den tazminat istedi, silahların devlete geçmesini çağırdı

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Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, ABD askerleri ile uluslararası koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının sona ermesini " Irak'ın bağımsızlığının tamamlanması" olarak nitelendirerek, ülkede silahların devletin kontrolüne alınması çağrısında bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Irak'ta ABD güçlerine karşı mücadele edenlere teşekkür ederken, liderliğindeki Mehdi Ordusu'nun da feshedilerek İmam Mehdi'nin Ensarları Vakfı'na dönüştürülmesi yönünde karar aldığını açıkladı.

ABD'den, Irak'ın işgali sırasında meydana gelen zararlara karşı tazminat ödemesini isteyen Sadr, tüm taraflara bu konuda hukuki şikayetlerde bulunmaları çağrısı yaptı.

Sadr, Washington yönetimine Irak'ın içişlerine müdahale etmeme uyarısında bulunarak, bunun aksi yönde bir tutumun iki ülke arasındaki ilişkilerin kesilmesine ve Irak'ın siyasi, ekonomik ve inanç açıdan zarar görmesine yol açabileceğini ifade etti.

Açıklamasında Sadr ayrıca ABD'den Irak hükümeti ve halkına karşı "diplomatik tutum" sergilemesi ve ülkenin egemenliğine müdahale etmemesini de talep etti.

Sadr, ABD ve uluslararası koalisyonun ülkeden çekilmesinin ardından silahların devletin kontrolüne alınması, mevcut siyasi liderlerin siyasetten çekilip yerlerini yeni politikacılara bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA