Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminin Galası Zorlu'da Yapıldı

(İSTANBUL) - Yarın vizyona girecek " Sihirli Annem : Hepimiz Biriz" filminin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Davetlileri, salon girişindeki dev sihirli küre ve şatonun bulunduğu dekorasyon karşıladı.

Perilerin ve fanilerin dünyasında yepyeni bir macerayı konu alan " Sihirli Annem : Hepimiz Biriz" filminin galası, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapıldı.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin galasına, oyuncuların yanı sıra iş ve sanat dünyasından pek çok isim çocuklarıyla birlikte katıldı.

Davetliler arasında İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Demet Akbağ, Nur Fettahoğlu, Murat Serezli, İpek Develi, Atilla Saral, Emel Göksu, Nefise Karatay, Deha ve Aslı Bilimlier, Gizem Hatipoğlu gibi isimler yer aldı.

Gala, filmin atmosferini yansıtan devasa bir sihirli küre ve Dudu Peri'nin şatosunun da yer aldığı dekorasyonuyla dikkati çekti.

Galada konuşan filmin yapımcısı Polat Yağcı, şunları söyledi:

"Sihirli Annem bizim için aslında riskli bir projeydi çünkü bir emaneti devraldık ve bir sinema filmine çevirdik. 22 yılın ardından hayata geçen bir serüvenin ilk defa filmini yapmak bizim için büyük bir onur oldu. Ekibimize yeni katılan isimler de var ancak eski dizi ekibinin büyük bir kısmını bir araya getirme şerefine eriştik. Eski Sihirli Annem kalitesinde ve tadında bir film ortaya çıktı. Set sürecinde de çekimlerimizi aile sıcaklığı içinde gerçekleştirdik."

Gamze Özer ve Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrol oyuncularından Nevra Serezli, "'Hepimiz Biriz' adı çok doğru çünkü gerçekten hepimiz biriz. 22 yıl sonra bir araya geldik ve bu Polat Yağcı'nın sayesinde oldu. Gerçekten müthiş bir prodüksiyon ortaya çıkardı" dedi.

İnci Türkay, "Yıllardır hayalini kurduğumuz bu hayali beyaz perdeye taşıyan Polat Yağcı'ya, Poll Films çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz çünkü bize inandılar. Birlik, beraberlik mesajları veren harika, sevgi dolu bir film izleyeceğiz" diye konuştu.

Şahap Sayılgan, "Tekrar bir aradayız ve çok mutluyuz. Birbirimizi çok yakından tanıdığımız için gerçekten bir aile gibi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kotan ise "22 yıl önce Sihirli Annem sektöre başladığım ilk işimdi. O zaman hayal ettiğim her şeyin şimdi gerçekleşmesine sebep olduğu için Polat Yağcı'ya teşekkür ederim" dedi.

Metin Serezli ve Defne Joy Foster anıldı

Gösterim öncesi sahneye fotoğrafları yansıtılan Metin Serezli, Defne Joy Foster, senarist Gamze Özer oyuncular tarafından anılırken, galada duygusal anlar yaşandı. Filmin sevilen karakterlerinden "Taci" yapay zeka ile Metin Serezli tarafından seslendirildi.

Aile, sevgi, birlik ve kahkaha dolu büyülü yolculuğu odağına alan filmde, İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gül Onat, Süeda Çil, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya yer alıyor.