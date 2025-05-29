'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin galası yapıldı

Yapımcılığını Poll Films adına Polat Yağcı'nın üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem"in sinemaya uyarlaması " Sihirli Annem : Hepimiz Biriz", yarın izleyiciyle buluşacak.

Poll Films'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen galada, davetliler sihirli dev küre ile şatodan oluşan bir dekorasyonla karşılandı.

Galaya İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Demet Akbağ, Nur Fettahoğlu, Murat Serezli, İpek Develi, Atilla Saral, Emel Göksu, Nefise Karatay, Deha-Aslı Bilimlier ve Gizem Hatipoğlu ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat Yağcı, Sihirli Annem'in riskli bir proje olduğunu belirterek, "Çünkü bir emaneti devraldık ve bir sinema filmine çevirdik. 22 yılın ardından hayata geçen bir serüvenin ilk defa filmini yapmak bizim için büyük bir onur oldu. Ekibimize yeni katılan isimler de var. Ancak eski dizi ekibinin büyük bir kısmını bir araya getirme şerefine eriştik. Eski Sihirli Annem kalitesinde ve tadında bir film ortaya çıktı. Set sürecinde de çekimlerimizi aile sıcaklığı içinde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mustafa Kotan, sektöre başladığında ilk işinin Sihirli Annem dizisi olduğunu belirterek, Polat Yağcı'ya desteği için teşekkür etti.

Başrol oyuncularından Nevra Serezli, filmin isminde yer alan "Hepimiz Biriz" ifadesinin çok doğru olduğuna işaret ederek, "Çünkü gerçekten hepimiz biriz. 22 yıl sonra bir araya geldik ve bu Polat Yağcı sayesinde oldu. Gerçekten müthiş bir prodüksiyon ortaya çıkardı." görüşünü paylaştı.

Oyuncu İnci Türkay, yıllardır filmin hayalini kurduğunu aktararak, "Bu hayali beyaz perdeye taşıyan Polat Yağcı'ya, Poll Films çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü bize inandılar. Birlik, beraberlik mesajları veren harika, sevgi dolu bir film izleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Şahap Sayılgan da tekrar bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu kaydederek, gerçekten bir aile gibi hissettiklerini ifade etti.

Gösterim öncesi, dizide rol alan ve hayatını kaybeden Metin Serezli, Defne Joy Foster ve senarist Gamze Özer'in fotoğrafları sahneye yansıtıldı.

Aile, sevgi, birlik ve beraberlik konularına odaklanılan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Jess Molho, Kutsi, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gül Onat, Süeda Çil, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya yer alıyor.

Periler ve fanilerin dünyasında yeni bir macerayı konu alan filmin sevilen karakterlerinden "Taci", Metin Serezli'nin sesi kullanılarak yapay zeka ile seslendirildi.

Dizinin senaryosu, Gamze Özer ve Arzu Yurtseven imzası taşıyor.