Sigaradan çıkan yangında dumandan etkilendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatı katı, söndürülmeyen sigaradan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Kaan Cihan'a (22) ambulansta müdahale edildi.

Ege Mahallesi Fatisa Sitesi'ndeki bir apartmanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kaan Cihan'ın söndürdüğünü sandığı sigaradan çıkan yangında, alevler kısa sürede dubleks evin çatı katını sardı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak aleve müdahale etti. Yangın, 1 saatte güçlükle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.