Sıfır Atık Forumu 2026'da sıfır atık kültürü konuşuldu

Sıfır Atık Forumu 2026'da uzmanlar 21. yüzyılda tüketim kültürünün geldiği noktayı ve sıfır atık bilincinin iklim eylemi için önemini ele aldı.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da "Hafif Yaşayarak Öğrenmek: Eğitim, Değerler ve Sıfır Atık Kültürü" başlıklı panel düzenlendi.

Burada konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Sıfır Atık Forumu'nun Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyarken dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

T3 Vakfı olarak milyonlarca genci bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturan programlar yürüttüklerine dikkati çeken Hıdır, sürdürülebilir bir geleceğin ancak gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerinin merkezinde yer almasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Hıdır, sürdürülebilir bir geleceğin gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında erken yaşlardan itibaren desteklenmesiyle mümkün olacağını belirterek, T3 Vakfı'nın bilim merkezleri, teknoloji atölyeleri ve Teknofest gibi programlarla milyonlarca gence ulaştığını anımsattı.

Gençlerin çevre ve enerji başta olmak üzere küresel sorunlara çözüm üreten projeler geliştirmelerini teşvik ettiklerine işaret eden Hıdır, "COP31 Türkiye'de, daha somut adımlar atabilmek adına, gençlerin söylemden ziyade eyleme geçebilecekleri alanlarda eğitimler verebilmesi noktasında ortak bir kanaat oluşmuş oldu. Hedefimiz yalnızca emisyonları azaltmak ya da ortaya çıkan sorunları yönetmek değil, insanların ve toplumlarınızın da gelişeceği bir gelecek inşa edebilmek." dedi.

"Atık üretmeye dayalı bu kültürü öğrendik"

Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dana Firas da, tüketim kültürünün 21. yüzyılda giderek arttığına işaret ederek, "Bundan 60 ya da 100 yıl önce, bir şeyi yalnızca bir kez kullanıp ardından çöpe atmak neredeyse yoktu. Bugün ise bu alışkanlık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Aslında kimse oturup buna bilinçli olarak karar vermedi. Sadece bir ya da iki nesil içinde, atık üretmeye dayalı bu kültürü öğrendik ve benimsedik. Uzun yıllar boyunca çevre politikaları ve düzenlemeleri, insanların bir sorunun varlığını öğrendiklerinde davranışlarını değiştirecekleri varsayımına dayanıyordu. Ancak bugün elimizdeki veriler bunun her zaman doğru olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Değişikliği Gençlik Danışma Grubu İklim Değişikliği Gençlik Danışmanı Farzana Faruk Jhumu da atık yönetimi tartışmalarında genellikle ne kadar atık üretildiği ve nasıl yönetildiğine odaklanıldığını, ancak asıl önemli soruların çoğu zaman göz ardı edildiğini belirtti. Jhumu, şöyle devam etti:

"Aslında aynı sistemi kullanarak fosil yakıt temelli bir ekonomi ve onun ürettiği atık düzenini sürdürüyoruz. Aynı zamanda biyoekonomiden kaynaklanan ve çöp sahalarına giden atıklar da benzer şekilde değerlendiriliyor. Ancak bunların iklimle doğrudan ilişkili olmadığı düşünülüyor, oysa bu da bir iklim meselesi. Plastik de aslında fosil yakıt kökenli; petrolden üretiliyor. Buna rağmen bu bağlantı yeterince konuşulmadığı için zararlarını yeterince görmüyoruz ve bu konuda bir tür körlük yaşıyoruz."

Sıfır Atık Forumu 2026 çeşitli konularda düzenlenen panellerin ardından sona erdi.