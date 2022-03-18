"Sıfır Atık" Akdeniz'in en iyi projesi seçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Kurum, Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Yeşil Finansman Konferansı"na katılmak üzere geldiği Londra'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sıfır Atık Projesi'nin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ses getiren bir proje olduğuna işaret eden Kurum, "Akdeniz Parlamenterler Asamblesinde Sıfır Atık Projemiz, Dubai'de 9-10 Mart'ta düzenlenen 16'ncı Genel Kurul'da birinci seçildi. Akdeniz Parlamenterler Meclisinde 21 ülke var. Bu 21 ülke içerisinden birçok proje aday oldu ama Sıfır Atık Projesi birinci seçildi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje, gerçekten artık sınırlarımızı zorluyor. Hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi'yle geri dönüşüm anlayışını evin içine kadar getirdiklerini anlatan Kurum, 2030 yılına kadar yüzde 35 geri kazanım oranını hedeflediklerini dile getirdi. Projeyi "çatı" olarak gördüklerini belirten Kurum, "Sıfır Atık Projesi, Türkiye'nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir. Denizlerimizi korumak da kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da millet bahçelerimizle yeşil alanların artırılması da Sıfır Atık Projemizin içerisinde. Dolayısıyla bu projeyi çok önemsiyoruz ve inşallah daha nice ödüller alacaktır. Sayın Emine Erdoğan'a da bize verdiği destekten ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AKDENİZ-PA 2022

Türkiye'nin 2005 yılından bu yana "ana katılımcı" olarak temsil edildiği Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA), bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlara ortak çözümler bulmak için üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirme misyonuyla Akdeniz bölgesinde merkezi bir aktör konumda bulunuyor.

AKDENİZ-PA, bölgede diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla bölge halkları arasında köprüler kurmaya yönelik önemli çalışmalar yapan kişi, organizasyon ve kuruluşlara ödül veriyor.

Dışişleri Bakanlığının önerisi doğrultusunda, 2022 yılında verilecek AKDENİZ-PA ödülü için Türkiye adına "Sıfır Atık Projesi" aday gösterilerek 9-10 Mart'ta Dubai'de düzenlenen 16. Genel Kurul Toplantısı'nda ödüle layık görüldü.

Sıfır Atık Projesiyle 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlayan ve Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi Eylül 2017'de başlatıldı.

Proje, atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile ham madde ve enerji tasarrufu sağlanması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen bir çevre hareketi olma özelliğini taşıyor.

Sıfır Atık Projesi'yle 2017-2020 yılları arasında toplam 24 milyon ton geri kazanılabilir atıktan 30 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Ayrıca bu atıkların geri kazanımıyla 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi.

Proje kapsamında atık önleme ve azaltım çalışmalarının yanı sıra oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bugüne kadar kaynakta ayrı toplama ve sıfır atık sistemini kuran kurum/kuruluş sayısı 140 bine ulaştı.

Ayrıca sıfır atık konusunda 15 milyon kişiye eğitim verildi.