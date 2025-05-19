Sierra Leone'de M Çiçeği Virüsü Vakalarında Hızlı Artış

Sierra Leone, M çiçeği virüsü (mpox) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından salgından en çok etkilenen ülkeler listesine eklendi.

Africa CDC yetkilisi Ngashi Ngongo, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, Sierra Leone'de M çiçeği virüsü vakalarının artış eğiliminde olduğunu ve vakalardaki haftalık yüzde 71'lik artışın endişe verici bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

Ngongo, Sierra Leone'de nisanda 200'ün üzerinde doğrulanmış yeni vaka kaydedilirken mayıs ayı başı itibarıyla kıta genelindeki tüm doğrulanmış vakaların yarısının bu ülkede olduğunu söyledi.

Sierra Leone'de M çiçeği vakalarının hızla artması üzerine ülkenin, Africa CDC tarafından salgından en çok etkilenen ülkeler listesine dahil edildiğini belirten Ngongo, "Ülkede günlük ortalama 100 yeni vaka tespit ediliyor. Bu durum halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor." dedi.

Ngongo, ülkedeki M çiçeği virüsü test kapsamı yeterli olmasına rağmen temas takibi oranının düşük olduğunu ifade ederek, her 6 doğrulanmış vakadan yalnızca birinin temas takibine tabi tutulabildiğini dile getirdi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2 binden fazla M çiçeği vakası görülürken, salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortaklarından temin ettiği 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay, ülkede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı.

Ülkede başlatılan aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 24 binden fazla kişiye aşı yapılmıştı.

Sierra Leone'de ocak ayında 2 kişide M çiçeği virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim artırılmıştı.

Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.