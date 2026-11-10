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Sierra Leone'de 11 kişilik Çinli sağlık heyeti 250 kişiye sağlık hizmeti verdi

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Sierra Leone'nin kuzeyindeki Sangbaia topluluğunda Çinli sağlık ekibinin 27. grubu ile Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uzmanlarından oluşan 11 kişilik heyet, yaklaşık 250 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bölge sakinlerine sağlık danışmanlığı ve tarama hizmeti sunuldu.

FREETOWN, 10 Kasım, (Xinhua) -- Sierra Leone'nin kuzeyindeki Sangbaia topluluğunda bölge sakinlerine sağlık danışmanlığı ve tarama hizmeti sunan Çinli sağlık ekibinin 27. grubu, 7 Kasım 2026.

Sierra Leone'ye giden Çinli sağlık ekibinin 27. grubu ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uzmanlarından oluşan 11 kişilik heyet, yaklaşık 250 kişiye sağlık hizmeti verdi. (Fotoğraf: Çin'in Sierra Leone'deki Çinli sağlık ekibinin 27. grubu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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