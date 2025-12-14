Haberler

Avustralya'daki Bondi Plajında Silahlı Saldırı: 9 Ölü

Güncelleme:
Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. İki saldırgandan biri öldürüldü, diğeri yaralı olarak yakalandı. Olayla ilgili güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi plajında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldürüldü.

Sidney'deki plajda iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi yaralandı.

Avusturalya polisi, iki saldırgandan birinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralı olarak yakalandığını bildirdi.

New South Wales polisi, olayda iki polis memurunun da yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olası el yapımı patlayıcılar ihtimaline karşı güvenlik çemberi oluşturuldu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi'de yaşananları "şok edici ve son derece sarsıcı" olarak nitelendirerek, federal ve eyalet polisiyle yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Yerel kaynaklar, saldırı sırasında Bondi plajında Yahudi bayramı Hanuka kapsamında bir etkinlik düzenlendiğini aktarırken, polis olayın bu etkinlikle bağlantısının olup olmadığının henüz netleşmediğini belirtti.

Görgü tanıkları, silah sesleri üzerine sahilde panik yaşandığını ve insanların kaçmaya çalıştığını anlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
