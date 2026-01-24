Haberler

Avustralya'da Köpekbalığı Saldırısına Uğrayan 12 Yaşındaki Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sidney Limanı'ndaki bir plajda 12 yaşındaki Nico Antic, köpekbalığı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu olay, bölgedeki dört köpekbalığı saldırısından ilki olarak kaydedildi.

SİDNEY, 24 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney Limanı'ndaki bir plajda köpekbalığı saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki bir çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Nico Antic adlı çocuk geçtiğimiz pazar öğleden sonra Sidney Limanı'nın güney kıyısındaki bir plajda kayalıklardan denize atladıktan sonra bir boğa köpekbalığının saldırısına uğradı.

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan ve her iki bacağından ciddi şekilde yaralanan çocuk Sidney Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, pazar günkü bu olayın Yeni Güney Galler eyaleti sahillerinde 48 saat içerisinde kaydedilen dört köpekbalığı saldırısından ilki olduğunu bildirdi.

Pazartesi günü Sidney'in kuzeyinde yaşanan üçüncü saldırıda ise bacaklarından ağır yaralanan 27 yaşındaki bir kişi daha hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan bu kişinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
İllallah eden mahalleli evinin camına 'Uyuşturucu satışı yoktur' yazısı astı

İllallah eden mahalleli çareyi böyle buldu! Yazıyı gören yine bakıyor
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha