Sivrihisar'da lise öğrencileri gastronomi yarışmasında altın madalya kazandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kırşehir'deki Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda İç Anadolu Bölgesi kategorisinde altın madalya kazandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda altın madalya aldı.

Kırşehir'deki yarışmada İç Anadolu Bölgesi kategorisinde yarışan öğrenciler, yarışmada sergiledikleri performansla altın madalya kazandı.

Birinci grupta yer alan öğrenciler, yarışmada aynı zamanda bölge üçüncülüğü elde etti.

Altın madalya kazanan öğrenciler Hacı Mehmet Sakarya, Azra Havva Çınar ve Mehmet Şahap Er, elde edilen başarının disiplinli çalışma ve özverinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Öğrenciler, danışman öğretmenleri Özlem Yeşil ve Ümran Varel ile Okul Müdürü Nazım Kızıloğlu'na, Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici
