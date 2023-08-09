Şiddetli yağışlar Katmandu'da sellere yol açtı

Nepal'in başkenti Katmandu'nun çeşitli bölgelerinde Salı sabahı sellere neden olan şiddetli yağışlar başkent sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiledi. Katmandu Vadisi boyunca akan Bagmati Nehri'nin taşması, nehir kıyısında yaşayanlar için hayatı daha da zorlaştırdı. Nepal'de muson mevsimi Haziran'da başlayıp Ekim ayı başında sona eriyor. Bu dönemde şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve çamur selleri ülke genelinde sık sık can ve mal kaybına neden oluyor.