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Şiddetli yağışlar Katmandu'da sellere yol açtı

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Nepal'in başkenti Katmandu'nun çeşitli bölgelerinde Salı sabahı sellere neden olan şiddetli yağışlar başkent sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiledi. Katmandu Vadisi boyunca akan Bagmati Nehri'nin taşması, nehir kıyısında yaşayanlar için hayatı daha da zorlaştırdı. Nepal'de muson mevsimi Haziran'da başlayıp Ekim ayı başında sona eriyor. Bu dönemde şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve çamur selleri ülke genelinde sık sık can ve mal kaybına neden oluyor.

HABER: Şiddetli yağışlar Katmandu'da sellere yol açtı

KATEGORI·: Çevre

ÇEKİM LİSTESİ:

Nepal'in başkenti Katmandu'daki sel felaketinden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Nepal'in başkenti Katmandu'nun çeşitli bölgelerinde Salı sabahı sellere neden olan şiddetli yağışlar başkent sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiledi.

Katmandu Vadisi boyunca akan Bagmati Nehri'nin taşması, nehir kıyısında yaşayanlar için hayatı daha da zorlaştırdı.

Nepal'de muson mevsimi Haziran'da başlayıp Ekim ayı başında sona eriyor. Bu dönemde şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve çamur selleri ülke genelinde sık sık can ve mal kaybına neden oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Katmandu'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Katmandu Nepal Güncel Haberler

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