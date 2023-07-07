Şiddetli yağış uyarısı öncesi Bartın'da dere yatakları iş makineleriyle temizleniyor

BARTIN - Hafta sonu Bartın'da Kuvvetli yağmur yağışı öncesi, 20 Haziran tarihinde etkili sağanak yağışlar sonrası balçıkla dolan dere yataklarında temizlik çalışmaları hızlandı.

20 Haziran tarihinde Bartın'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte metrekareye 1 saatte 80 kg yağış düşmüştü. Yağışların ardından Bartın'ın Amasra ilçesinde Horhor Deresinin taşması sonucu Kum mahallesinde işyerleri ve bazı binaların giriş katlarını su bastı. Amasra ilçesine bağlı köylerde ise dere yatakları suların sürüklediği balçıklarla doldu. Meteoeoloji Genel Müdürlüğünün Cumartesi ve Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı vermesinin ardından Bartın Valiliği koordinasyonunda dere yataklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar hızlandı.

Çalışmalar ilçeye bağlı Göçkün Demirci köyü, Çakraz, Karakaçak ve Şenyurt köylerinde 8 ekskavatör, 10 kamyon ve 20 personelle sürdürülen çalışmalarda dere yatağını dolduran balçıklar temizleniyor.