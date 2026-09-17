Şiddetli rüzgarda havalanan şemsiyeyle savruldular

AKSARAY'da, güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan büyük şemsiye şiddetli rüzgarda havalandı. İş yeri çalışanları Aysima Yeşilöz (19) ile Miray Özkaya'nın şemsiyeyi tutmak isterken savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sırlarında Tacin Mahallesi'nde bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. Aysima Yeşilöz ile Miray Özakaya iş yerinin önünde otururken, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan büyük şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Aysima Yeşilöz yaklaşık 1 dakika boyunca mücadele edip elindeki şemsiyeyi bırakmadı. Arkadaşı Miray Özakaya'nın yardımıyla şemsiyeyi kapatmayı başardı.

'TUTUĞUM ŞEMSİYE İLE ORADAN ORAYA SAVRULDUM'

Yaşadığı olayı anlatan Miray Özakaya, "İş yeri arkadaşım Miray ile şemsiyenin altında sohbet ediyorduk, bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı. Ben telefon konuşmasını bırakıp arkadaşımla şemsiyeyi kapatmaya kara verdik. Rüzgar çok olunca kapatamadık. Arkadaşımla şemsiyeyi kapatınca olayı güvenlik kamerasından da kendimizi izledik. Çok komik bir an yaşadık. Ciddi bir savaş verdik. İlk kez böyle bir durum başımıza geldi" dedi.

'FIRTINADAN ŞEMSİYEMİZ ŞAHLANDI'

İş yeri sahibi Nazlıcan Delen ise "İşletmemiz ciddi anlamda güneş alın bir yer. İş yeri önünde gün boyu güneş eksik olmuyor. Üsten kapatma olmayınca bizde şemsiyeyi aldık. Dün fırtınadan şemsiyemiz şahlandı. Allah muhafaza elemanlarıma bir şey olmadı. Bende görüntüleri izleyince şaşkınlıkla bakıp kaldım. Bundan sonra asla şemsiyeyi çıkarmayacağız. Çok komik bir olay yaşadık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı