Karaman'da rüzgarda savrulan çatının çarptığı kişi öldü
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ahırın çatısı savrularak hayvanlarını kontrol eden Süleyman Karamanoğlu'na çarptı ve hayatını kaybetmesine neden oldu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ahır çatısının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Böğecik köyünde yaşayan Süleyman Karamanoğlu'na (58) ait ahırın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savruldu.

Çatı, hayvanlarını kontrol etmek için dışarıya çıkan Karamanoğlu'na çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Karamanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
