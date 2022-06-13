Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Elektrik kablolarını koparan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'in Yusufeli İlçesi Erenköy köyünde fırtına etkili oldu. Fırtına köyde ağaçları devirdi, çatıların uçmasına neden oldu. Bazı elektrik kabloları hasar görürken, fırtınanın geçmesiyle köyde oluşan tahribat bölge halkı tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Güncel Yusufeli Fırtına Artvin Güncel Haberler

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