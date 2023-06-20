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Şiddetli fırtına can aldı: 1 ölü

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Edirne'de şiddetli fırtına esnasında çatıda bulunan ve uçan çatıyla birlikte 12 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti. Fırtına esnasında bir fabrikanın çatısında çalışan 5 işçiden 3'ü, çatının uçmasıyla birlikte 12 metre yükseklikten yere düştü. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçilerden ağır yaralı olan İbrahim Özer, hayatını kaybetti. Diğer yaralı iki işçinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Şiddetli fırtına can aldı: 1 ölü

EDİRNE - Edirne'de şiddetli fırtına esnasında çatıda bulunan ve uçan çatıyla birlikte 12 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde dün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına esnasında bir fabrikanın çatısında çalışan 5 işçiden 3'ü, çatının uçmasıyla birlikte 12 metre yükseklikten yere düştü. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçilerden ağır yaralı olan İbrahim Özer, hayatını kaybetti. Diğer yaralı iki işçinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Trakya Üniversitesi Fırtına Edirne Güncel Haberler

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