İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Palermo kenti civarında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları gece boyunca sürerken, itfaiye ve sivil savunma ekipleri bir yandan yangınları söndürmeye çalışırken, bir taraftan da risk altındaki evlerde yaşayan aileleri tahliye etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ada'nın batısındaki Palermo kenti yakınlarındaki Casaboli Ormanı'nda dün başlayan yangın, gece boyunca rüzgarın etkisiyle Monreale, Pioppo, Sagana beldelerini tehdit etti.

İtalyan İtfaiyesi ve sivil savunma ekipleri, gece boyunca karadan arazözlerle müdahale etti. Ekipler bir yandan yangını kontrol altına almaya ve alevlerin evlere sıçramaması için aralıksız çalışırken, diğer taraftan yakın evlerdeki aileleri riskli alandan tahliye etti.

Ulusal basında çıkan haberlerde de Monreale beldesi yakınlarındaki yangının hektarlarca bitki örtüsünü yakıp kül ettiği ve çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olmasına yol açtığı, bazı evlerin de yandığı belirtildi.

Bu arada, Sicilya Adası'nın güneyindeki Agrigento vilayetine bağlı Santo Stefano Quisquina kasabası yakınlarında çıkan yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilen 100'den fazla kişinin, alevlerin söndürülmesiyle evlerine geri döndüğü belirtildi.

Öte yandan, basında çıkan haberlerde, hava sıcaklıklarının günlerdir 40 derece üzerinde seyrettiği Sicilya ve Sardinya adalarında yüksek sıcaklıkların elektrik ve içme suyu temininde sıkıntılara yol açtığı ve bunun özellikle turizm tesislerini en yüksek gelir elde edecekleri yaz sezonunda olumsuz etkilemeye başladığı ifade edildi.