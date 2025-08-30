Sıcaktan Bitkin Düşen Kaplumbağaya İslahiye Belediyesi'nden Su Desteği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, aşırı sıcaklar nedeniyle yolda bitkin düşen bir kaplumbağaya İslahiye Belediyesi çalışanları hortumla su içirdi. Kaplumbağa, su içtikten sonra kendine gelerek bölgeden uzaklaştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolda sıcaktan dolayı bitkin düşen kaplumbağaya İslahiye Belediyesi çalışanları hortumla su içirdi.

İslahiye Belediyesi işçileri çalışma yaptıkları alanda yol üzerinde bir kaplumbağa gördü.

Aşırı sıcaktan dolayı bitkin düşen kaplumbağayı fark eden çalışanlar, hayvana hortumla su içirdi.

Su içtikten sonra kendine gelen kaplumbağa bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
