Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte denizin üzerinde sis bulutu oluştu
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Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte denizin üzerinde sis bulutu oluştu Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Karadeniz'de deniz sıcaklığı düşerken, upwelling (dipteki soğuk deniz suyunun dikey olarak yüzeye çıkması ile buharlaşması) olayı gerçekleşti.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte denizin üzerinde sis bulutu oluştu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Karadeniz'de deniz sıcaklığı düşerken, upwelling (dipteki soğuk deniz suyunun dikey olarak yüzeye çıkması ile buharlaşması) olayı gerçekleşti. Sis bulutları adeta denizin üzerinde görsel şölen oluşturdu.
Kastamonu'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrederken Karadeniz'de deniz sıcaklığı ise 11 dereceye kadar düştü. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde deniz sıcaklığının düşmesi sebebiyle Karadeniz'de deniz suyunun buharlaşması üzerinde sis bulutu oluştu. Deniz üzerindeki sis bulutu izleyicilere görsel şölen yaşattı.