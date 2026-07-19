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Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
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Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkili olan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle vatandaşlar park, gölgelik alan ve havuzlara yöneldi. Termometreler 38 dereceyi gösterirken, şehir merkezlerinde öğle saatlerinde sakinlik hakim oldu.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yaşayanlar, etkisini artıran sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek için parklara, gölgelik alanlara ve havuzlara yöneldi.

Gaziantep'te hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesiyle Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki Festivaller Parkı'nda sakinlik hakim oldu.

Vatandaşların bir bölümü gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışırken, kentte öğle saatlerinde cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Sıcaktan bunalanlar parklar, havuzlar ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise serinlemek amacıyla kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

Kent merkezindeki termometreler 37 dereceyi gösterdi.

Kilis

Kilis'te hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçüldü.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar park, bahçe, gölgelik alan ve havuzlarda vakit geçirdi.

Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda da sıcak hava nedeniyle sakinlik yaşandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
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