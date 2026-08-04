Sıcak Havada Güvenli Sürüş İçin Uyarılar

Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekilerek, uzun yolda araç kullanacaklara "düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri" tavsiyesinde bulunuldu.

NKÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burcu Tokuç, AA muhabirine, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının sürücüler üzerinde fiziksel ve psikolojik etkiler oluşturduğunu belirtti.

Sıcaklığın yükselmesiyle vücutta terleme ve sıvı kaybı gibi değişikliklerin meydana geldiğini anlatan Tokuç, bu durumun kalp atış hızında artışa ve dikkat mekanizmasında bozulmaya neden olabileceğini söyledi.

"40 dereceye yaklaşıldığında güvenli sürüş süresi 53 dakikaya kadar düşebiliyor"

Tatil dönemlerinde trafikteki hareketliliğin arttığına işaret eden Tokuç, sıcaklığın etkisiyle dikkat kaybının da eklenmesiyle kaza riskinin daha fazla olduğuna işaret etti.

Tokuç, sıcaklıkla birlikte sürücülerin dikkatinin daha çabuk dağıldığını ve özellikle uzun süreli, monoton sürüşlerde riskin arttığını dile getirdi.

Sıcaklığın sürüş performansı üzerindeki etkisine ilişkin yapılan çalışmalara değinen Tokuç, "Deneysel çalışmalarda 30 dereceden 40 dereceye kadar farklı sıcaklıklarda sürücülerin dikkatleri ve güvenli sürüş süreleri ölçülmüş. Sıcaklık arttıkça sürücülerin güvenli sürüş süresinin azaldığı görülmüş. Yaklaşık 30 derecelerde 80 dakika olan güvenli sürüş süresi, sıcaklık 40 dereceye yaklaştığında 53 dakikaya kadar düşebiliyor." diye konuştu.

Öğleden sonraki saatlere dikkat

Tokuç, yaz aylarında özellikle sıcaklığın en yüksek olduğu 14.00-17.00 saatleri arasında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Artan sıcaklıklarla birlikte reflekslerin azaldığını anlatan Tokuç, bu dönemde dikkat dağınıklığı ve uykululuğa bağlı kazalarda artış görülebildiğini kaydetti.

2 saatte bir 20-30 dakikalık molalar

Sürücülerin sıcak havalarda güvenli yolculuk için bazı önlemler alması gerektiğini ifade eden Tokuç, araç klimasının sürüş konforu ve güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Klimaların araç içerisindeki sıcaklık ve nem dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu aktaran Tokuç, "Uzun yol sürücülerinin düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve serin ortamlarda dinlenme molaları vermeleri büyük önem taşıyor." dedi.

Sürücülerin yaklaşık 2 saatte bir 20-30 dakikalık molalar vermesinin önemine işaret eden Tokuç, bu süreçte sıvı ihtiyacının karşılanması ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Tokuç, yolcuların da sürüş güvenliğine katkı sağlayabileceğini belirterek, sürücünün dikkat kaybı veya yorgunluk belirtileri göstermesi halinde mola verilmesi konusunda uyarıda bulunmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA