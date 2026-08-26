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Meteoroloji'den Sıcak Hava ve Yerel Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den Sıcak Hava ve Yerel Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Rüzgarın kuzeyli ve güneydoğuda güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden MGM, sıcak havanın özellikle yağış beklenmeyen bölgelerde etkisini sürdüreceğini bildirdi.

MGM, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA
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