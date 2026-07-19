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Adana'da termometreler 38 dereceyi gördü

Adana'da termometreler 38 dereceyi gördü
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Adana'da termometreler güneş altında 38 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda serinlerken, sokak hayvanları da süs havuzlarında su içti.

ADANA'da termometreler güneş altında 38 dereceye ulaşırken, sıcaktan bunalanlar parkta gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler 38 dereceyi gördü. Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları da süs havuzlarında serinledi. Parklardaki çeşmelerde yoğunluk oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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