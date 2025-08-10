Siber Suçlarla Mücadelede Büyük Operasyon: 214 Gözaltı, 99 Tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik son 2 haftada 44 ilde düzenlenen operasyonlarda 214 şüphelinin gözaltına alındığını, 99'unun tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 44 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 214 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu. 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 99'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.