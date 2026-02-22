28 ilde 'siber' suçlara yönelik operasyon; 181 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 324 şüpheliden 181'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, son 5 günde 28 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda yakalanan 324 şüpheliden 181'inin tutuklandığı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğinin ifade edilerek, şöyle denildi:

"Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, POS tefeciliği yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Siber suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı