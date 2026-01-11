Haberler

14 ilde 'siber suç' operasyonu: 39 tutuklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını ve 39'unun tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin, siber dolandırıcılık suçlarından dolayı büyük miktarlarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını, 39'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; jandarma tarafından son 2 haftada 14 ilde 'Siber dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin; vatandaşlara ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama' gibi sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Yakalanan şüphelilerin 39'u tutuklandı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

