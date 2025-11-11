Haberler

Siber Suçlarla Mücadelede 403 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 403 kişinin yakalandığını, bunlardan 179'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis gibi suçlara yönelik gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik son bir haftada 25 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını, 179'unun tutuklandığını 97'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını duyurdu. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son bir haftada siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Buna göre; EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarından 403 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 179'u tutuklanırken, 97'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda ayrıca yaklaşık 72 milyon TL değerinde 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konuldu.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
