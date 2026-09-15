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Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik 21 ilde son 5 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 150 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca söz konusu kişilerin, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformlarında "ürün bedeli" ve "yatırım ortaklığı" gibi temaları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Kaynak: AA
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