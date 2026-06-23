Haberler

İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 193 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 20 il merkezli siber suç operasyonlarında 193 şüphelinin yakalandığını, 78'inin tutuklandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 20 il merkezli operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını, 78'inin tutuklanığını, 30'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerleri hakkındaki işlemlerin devam ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı. 20 il merkezli 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 78'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

Görüntü İstanbul'dan! Bugün yine birileri adına utandık
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek

KVKK düğmeye bastı! Belediyelerin canlı yayınlarına ceza geliyor
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor