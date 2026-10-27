Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, bütüncül siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, bütüncül siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi.
Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, bütüncül siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi
Kaynak: AA