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Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, bütüncül siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi

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Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, bütüncül siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi.

Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, bütüncül siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi

Kaynak: AA
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