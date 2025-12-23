Kamu Siber Güvenlik Derneği 'tehdit avcılığı' eğitimi düzenledi

Kamu Siber Güvenlik Derneğince düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin dördüncü etabında "Blue Team ve Tehdit Avcılığı" eğitimi gerçekleştirildi.

Ücretsiz siber güvenlik eğitim serisiyle, dijital dünyada güvenliğin artırılması ve siber suçlarla mücadelede yenilikçi yaklaşımlar oluşturulması amaçlanıyor.

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'ndeki "Blue Team ve Tehdit Avcılığı" eğitimi, Cyberpath Training Kurucusu ve eğitmen Besim Altınok tarafından verildi.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Nurullah Celal Uslu, eğitimin açılış konuşmasında, "dijital dünyanın görünmeyen kahramanları" siber güvenlik uzmanlarını yetiştirme hedefiyle çıktıkları yolda dördüncü durakta olduklarını söyledi. Uslu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin siber güvenlik ekosistemini geliştirmeyi, nitelikli insan kaynağını artırmayı ve yerli-milli çözümlerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi temel hedef olarak görüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz siber güvenlik eğitim serisi, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı içerikleriyle katılımcılarına gerçek hayatta güvenlik becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Bugünkü dördüncü eğitimimizde, sistemlerin ve ağların korunmasına yönelik savunma stratejilerini içeren 'Blue Team ve Tehdit Avcılığı' yaklaşımı ile kurumsal altyapılarla gerçekleşebilecek tehditlerin tespit edilmesi ve analizini amaçlayan konulara odaklanacağız. Katılımcılarımız vaka senaryoları üzerinden savunma araçlarının etkin kullanımını ve tehditlerin izini sürme yöntemlerini öğrenecekler."

Uslu, yeni yılda da eğitim serisinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, dijital ağların gelişimine bağlı olarak hemen her alanda ve üründe bir siber güvenlik tehlikesi bulunduğunu belirtti. Kadıoğlu, "Bu nedenlerle siber güvenlik konusunda hemen müdahil olabilecek uzman kişilerin yetiştirilmesi çok önemlidir. Artık yapay zeka ile birçok sonuç çok daha hızlı alınıyor, ancak siber güvenlik alanı sürekli değişiyor. Bu tür eğitimlere katılmak ve bilgileri taze tutmak büyük önem taşıyor." dedi.

Türkiye'de siber güvenlik farkındalığını artırmayı ve nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan ücretsiz eğitim serisinin önceki etapları "siber güvenliğin temelleri", "uygulamalı sızma testi" ve "siber olaylara müdahale süreçleri" başlıklarında gerçekleştirildi.