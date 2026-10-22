Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siber Güvenlik Başkanlığı PHP'de kritik açıklar için ulusal tarama başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Güvenlik Başkanlığı PHP'de kritik açıklar için ulusal tarama başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Başkanlık, risklerin erken belirlenmesi için ulusal ölçekte tarama başlattığını ve ilgili kurumlara acil bildirim gönderdiğini açıkladı.

(ANKARA) - Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Başkanlık, olası risklerin erken belirlenmesi amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarının başlatıldığını ve ilgili kurumlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiğini açıkladı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin uyarı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir.

Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar

Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
Ukrayna savaşını bitirecek kritik buluşma! Witkoff Putin’e yeni teklif sunacak

Savaşı bitirecek kritik buluşma! Putin’e yeni teklif sunacak
Havalı görüneyim derken canından oluyordu

Yine sosyal medya hevesi: Havalı görüneyim derken hastanelik oldu!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koyunlarını otlatırken ölü bulundu

Koyun otlatırken ölü bulundu! Vücudundaki bir iz şüpheleri artırıyor
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak

Tarihi adım! Türkiye 3 ülkeyle güçlerini birleştirdi
Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu

Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu
2,1 milyar dolar borcu var! Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu

2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!
Libya'nın deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına İsrail'den sert tepki

Türkiye'nin Mavi Vatan'ı için çıkan onay, uykularını kaçırdı
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü