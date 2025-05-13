Şi Cinping, Avustralya Başbakanı Albanese'yi Tebrik Etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avustralya'da 3 Mayıs'taki genel seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelen Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'yi tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, mesajında, son 3 yılda Başbakan Albanese ile iki ülke ilişkilerinin seyrine dair yaptıkları görüşmelerin stratejik bir yön ve iyileşme sağladığını belirtti.

Şi, Çin- Avustralya ilişkileri güçlendirmenin hem iki ülkenin ortak kalkınması hem de dünya barışı ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kapsamlı stratejik ortaklığı kararlı şekilde geliştirmek ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak üzere Albanese ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Başbakanı Li Çiang, Avustralyalı mevkidaşına gönderdiği kutlama mesajında, yeni Avustralya hükümeti ile daha olgun, istikrarlı ve verimli bir ortaklık teşvik etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin-Avustralya ilişkilerinde gerilimler

Pasifik bölgesinin iki önemli ticari ortağı olan Çin ile Avustralya arasındaki ilişkiler, Canberra'nın son dönemde ABD ile savunma ve güvenlik bağlarını artırması nedeniyle gerilimli seyir izliyordu.

Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi transferini öngören AUKUS Antlaşması'nı imzalaması ve ABD, Hindistan ve Japonya ile Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) içinde yer alması, söz konusu ittifakları Pasifik'te kendisini çevreleme girişimi olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Avustralya, 2018'de iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik yasal düzenlemeyle Çin'in ülkedeki bazı yatırımlarına karşı tedbirler almış ve Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Canberra yönetiminin 2020'de ilk vakaların Çin'de görüldüğü Kovid-19 salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımsız soruşturma talebinde bulunması da Çin tarafından protesto edilmişti.

Pekin yönetimi, Avustralya'dan arpa, şarap, dana eti ve ıstakoza kadar çok sayıda ürüne ithalat yasağı veya yüksek gümrük tarifeleri getirerek siyasi alandaki gerilimi ticari boyuta taşımıştı.

İşçi Partisi iktidarında ilişkilerin yönü değişti

Avustralya'da muhalefetteki İşçi Partisinin 21 Mayıs 2022'de federal seçimleri kazanmasının ardından Anthony Albanese liderliğinde kurulan hükümet, halefi Muhafazakar Parti hükümetinin Çin ile ilişkilerde gerilimi yükselten yaklaşımını değiştireceğinin işaretlerini vermişti.

Başbakan Albanese, Kasım 2023'te 7 yıl aradan sonra Pekin'i ziyaret etmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde iki ülke için çatışma yerine diyalog ile işbirliğinin doğru tercih olduğunu vurgulamıştı.

Şi ve Albanese, en son Kasım 2024'te Brezilya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelmiş, Çin lideri görüşmede iki ülke arasında temel çıkar çatışması olmadığını, tarafların işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmesi gerektiğini ifade etmişti.