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Şi Cinping, Almanya'ya ortaklık ve diyalog çağrısını Pekin'de yaptı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Pekin'de görüşerek ortaklığa bağlı kalma ve farklılıkları diyalogla çözme çağrısı yaptı. Steinmeier de serbest ticareti destekleyip korumacılığa birlikte karşı çıkmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliğinin (AB) lokomotif ülkesi Almanya'ya, karşılıklı faydaya dayalı ortaklığa bağlı kalarak farklılıkları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, ülkesini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Şi, görüşmede, Çin'in AB'yi daima ortak olarak gördüğünü belirterek, "Her iki taraf da ortaklığa bağlı kaldığı ve eşit diyaloğu sürdürdüğü sürece, farklılıklar ve problemler her zaman çözülebilir, Çin-AB ilişkilerinin gelişimine engel olmaz." ifadelerini kullandı.

Tarihin ve gerçekliğin Çin-AB işbirliğinin daima rekabete ağır bastığını, uzlaşmanın farklılıklara üstün geldiğini gösterdiğini söyleyen Şi, ilişkinin özünün tamamlayıcı avantajlar ve karşılıklı fayda olduğunu, Çin ve Almanya'nın eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünya düzeni ile kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de, iki tarafın ekonomik ve ticari sorunlarını diyalog ve istişare ile çözerek dünyaya örnek olması gerektiğini ifade etti.

"Almanya, korumacılığa birlikte karşı çıkmaya hazır"

Uluslararası düzenin baskı altında olduğu, Çin'in daha büyük bir rol oynamasının beklendiğine işaret eden Steinmeier, "Almanya küresel barış ve kalkınma için birlikte çalışmaya, serbest ticareti ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını destekleyerek korumacılığa birlikte karşı çıkmaya hazır." diye konuştu.

AB ile Çin, son dönemde Çin'in kapasite fazlası üretimi ve bunun yarattığı ekonomik ve ticari dengesizlikleri çözmek üzere istişareler yürütüyor. Heyetlerin bu ayın başında Pekin'de yaptıkları görüşmede Çin tarafı AB'ye elektrikli araç ihracatını 4 yıl boyunca kısıtlamayı kabul etmişti.

Kaynak: AA
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