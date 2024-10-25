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Shuanghe Mağarası'nın Uzunluğu 437,1 Kilometreye Ulaştı

Shuanghe Mağarası'nın Uzunluğu 437,1 Kilometreye Ulaştı
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Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Shuanghe mağarasında gerçekleştirilen keşif gezisi, dünyanın en uzun üçüncü mağarasının uzunluğunun 409,9 kilometreden 437,1 kilometreye çıktığını ortaya koydu.

ZUNYİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Suiyang'da bulunan Shuanghe mağara ağında keşif gezisine katılan bilim insanları, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, bu keşif ile dünyanın en uzun üçüncü mağarasının bilinen uzunluğunun 409,9 kilometreden 437,1 kilometreye çıktığını söyledi.

Bulgu, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Shuanghe mağarasına yapılan 23'üncü ortak uluslararası bilimsel keşif gezisinin sonuçlanmasının ardından açıklandı. Shuanghe, Asya'nın bilinen en uzun mağarası ve dünyanın en uzun dolomit mağarası.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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