Shenzhou-23 mürettebatı Hong Kong ve Makao'daki öğrencilere canlı uzay dersi verdi

HONG KONG, 10 Eylül (Xinhua) -- "Tiangong Sınıfı" Hong Kong ve Makao Özel Oturumu kapsamında canlı uzay dersine katılan öğrenciler, 12 Eylül 2026.

Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Shenzhou-23 mürettebatındaki üç Çinli astronot, çarşamba sabahı Hong Kong ve Makao'daki öğrencilere canlı bir uzay dersi verdi. (Fotoğraf: Lui Sui Wai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua