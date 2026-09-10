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Shenzhou-23 mürettebatı Hong Kong ve Makao'daki öğrencilere canlı uzay dersi verdi

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HONG KONG, 10 Eylül (Xinhua) -- "Tiangong Sınıfı" Hong Kong ve Makao Özel Oturumu kapsamında canlı uzay dersine katılan öğrenciler, 12 Eylül 2026.

HONG KONG, 10 Eylül (Xinhua) -- "Tiangong Sınıfı" Hong Kong ve Makao Özel Oturumu kapsamında canlı uzay dersine katılan öğrenciler, 12 Eylül 2026.

Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Shenzhou-23 mürettebatındaki üç Çinli astronot, çarşamba sabahı Hong Kong ve Makao'daki öğrencilere canlı bir uzay dersi verdi. (Fotoğraf: Lui Sui Wai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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