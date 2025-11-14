Haberler

Shenzhou-21 Uzay Aracı Başarıyla Yeryüzüne İndi

Güncelleme:
Shenzhou-21 uzay aracının dönüş kapsülü, 204 gün süren yörünge görevini tamamlayarak Çin'in İç Moğolistan bölgesine indi. Astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

JİUQUAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Shenzhou-20 astronotları Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'yi taşıyan Shenzhou-21 uzay aracının dönüş kapsülü, cuma günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına indi.

Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı Beijing saatiyle 11.14'te uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nin saat 14.49'da yer istasyonu aracılığıyla geri dönüş komutu vermesi üzerine Shenzhou-21 uzay aracının yörünge kapsülü geri dönüş kapsülünden ayrıldı.

Shenzhou-21 dönüş kapsülü, fren motorunun ateşlenmesiyle itiş kapsülünden ayrıldı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, dönüş kapsülünün saat 16.40'ta Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına indiğini açıkladı.

Astronotların sağlık durumları iyi. Ajansın açıklamasına göre, yörüngede 204 gün geçiren astronotlar, Çinli astronot mürettebatı arasında yörüngede en uzun süre kalma rekorunu kırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
