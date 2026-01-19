Haberler

Albüm: Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracının Dönüş Kapsülü Dünya'ya İndi

Çin'in Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülü, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına başarılı bir şekilde iniş yaptı. İncelemelere göre kapsülün dış kısmı normal, içindeki malzemeler ise iyi durumda.

JİUQUAN, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülü, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına iniş yaptı. Pazartesi günü Beijing saatiyle 09.34'te inen kapsülde mürettebat bulunmuyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada yerinde yapılan incelemeler sonucunda dönüş kapsülünün dış kısmının genel olarak normal, içindeki malzemelerinse iyi durumda olduğunun tespit edildiği belirtilerek, Shenzhou-20 uzay aracının dönüş görevinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
