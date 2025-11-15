Shenzhou-20 Mürettebatı Pekin'e Döndü

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonu görevini tamamlayan Shenzhou-20 mürettebatı cuma günü uçakla Beijing'e ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, cuma günü Shenzhou-21 uzay aracıyla güvenli bir şekilde Dünya'ya indi. Shenzhou-21'in dönüş kapsülü, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına Beijing saatiyle 16.40'da iniş yaptı ve mürettebat saat 17.21'e kadar dönüş kapsülünden çıktı.

Ajans, 204 gün yörüngede kaldıktan sonra dönen üç astronotun da sağlık durumunun iyi olduğunu ve dönüş görevinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Ajans, mürettebatın şimdi tıbbi karantina dönemine gireceğini ve kapsamlı tıbbi muayeneler ve sağlık değerlendirmelerinden geçeceğini belirterek, bu dönemin sonunda Beijing'de basınla bir araya geleceklerini kaydetti.