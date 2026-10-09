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Sheinbaum, Ukrayna'daki kartel iddiası videosuna soruşturma başlatıldığını duyurdu

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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, kendilerini kartel üyesi olarak tanıtan ve Ukrayna'da görevlendirildiklerini öne süren iki kişinin videosu için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kişilerin paralı asker şirketleri veya yabancı hükümetlerce işe alınıp alınmadığı araştırılacak.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ukrayna'da görevlendirildiklerini ve kartel üyesi olduklarını öne süren silahlı iki kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında hükümetin videonun gerçekliğini incelediğini ve kartel üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı için özel paralı askeri şirketler veya yabancı hükümetler tarafından işe alınıp alınmadıklarını araştıracağını açıkladı.

Olayın incelendiğini vurgulayan Sheinbaum, videonun gerçek olup olmadığını ve bu kişilerin oraya nasıl gittiklerini belirlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Sheinbaum, videonun Meksika Güvenlik Kabinesinin toplantısı sırasında gösterildiğini, yetkililerin videonun gerçek olduğunun tespiti halinde "Avrupa'daki silahlı çatışmaya nasıl karıştıklarını" ortaya çıkarmaya çalışacaklarını ifade etti.

Bu hafta sosyal medyada paylaşılan kısa videoda kendilerini Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli'nin kolu "La Chapiza"nın üyeleri olarak tanıtan askeri teçhizatlı iki kişi görüntülenmişti.

Kaynak: AA
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