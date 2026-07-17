Haberler

Meksika Devlet Başkanı: ABD'nin Trafik Denetimlerinde Göçmenleri Gözaltına Almasına Karşıyız

Meksika Devlet Başkanı: ABD'nin Trafik Denetimlerinde Göçmenleri Gözaltına Almasına Karşıyız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin trafik denetimlerinde göçmenleri gözaltına alma uygulamasına yeniden başlamasına karşı olduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD'deki operasyonlarda 10'dan fazla Meksikalının hayatını kaybettiğini belirtti.

MEKSİKO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın son talimatıyla kısa süre önce trafik denetimlerinde göçmenlerin gözaltına alınması uygulamasına yeniden başlanmasına karşı olduklarını söyledi.

Sheinbaum perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, an itibarıyla Trump ile planlanmış herhangi bir yüz yüze ya da telefon görüşmesinin bulunmamasına karşın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin operasyonlarında ve gözaltı merkezlerinde 10'un üzerinde Meksika vatandaşının hayatını kaybetmesini uygun bir zamanda gündeme getireceğini ifade etti.

Göçmenlerin insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Sheinbaum, sabıka kaydı bulunan kişiler ile göçmenlik statülerine ilişkin idari sorunlar yaşayan kişilerin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Suç işleyen kişinin bunun yasal sonuçlarına katlanması gerektiğini dile getiren Sheinbaum, düzensiz göçmenlik statüsünün ise suç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Sheinbaum, göçmenlikle ilgili gerekçelerle gerçekleştirilen sınır dışı işlemlerinin, insan haklarına saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Göçmenlere yönelik bir operasyon sırasında kaçmaya çalışırken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Meksika vatandaşının kimliğinin tespit edildiğini doğrulayan Sheinbaum, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Sheinbaum, Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco'nun, ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ronald Johnson ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diğer yetkilileriyle Meksika'nın konuya ilişkin hukuki girişimleri ve bu girişimlerin gerekçeleri hakkında görüştüğünü de ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltı gerekçesi! Suçlamalar hayli ağır
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Soruşturmada kritik viraj: Sağ kolu bakın nerede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Resmi açıklama geldi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer

1 yıllık imza atıldı! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer
Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı: Bu darbenin kazananı ABD'dir

İşte Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi: Bu darbenin kazananı...
Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!

Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!
İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü

İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü