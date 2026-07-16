Haberler

Meksika Devlet Başkanı: ABD'nin Göç Politikalarına Karşı Vatandaşlarımızı Koruyacağız

Meksika Devlet Başkanı: ABD'nin Göç Politikalarına Karşı Vatandaşlarımızı Koruyacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin göç politikalarına karşı yurtdışındaki Meksika vatandaşlarını koruma kararlılığını yineledi ve 17 Meksikalının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

MEKSİKO, 16 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin mevcut göç politikalarına karşı başta ABD'de yaşayanlar olmak üzere yurtdışındaki Meksika vatandaşlarını koruma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Sheinbaum çarşamba günü başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin ülkedeki Meksika topluluğunu etkileyen baskınlara son vermesini umduklarını söyledi.

Muhalefet partilerini ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin dahil olduğu olaylarda 17 Meksika vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından hükümeti desteklememekle eleştiren Sheinbaum, siyasi partilere ve Kongre Daimi Komisyonu'na da Meksikalı göçmenleri etkileyen insan hakları ihlallerine karşı seslerini yükseltme çağrısında bulundu.

Göçmen hakları aktivistleri salı günü Meksika hükümetine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözaltı merkezlerini işleten özel şirketlere dava açma çağrısı yapmıştı.

Meksika hükümeti ise, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözetiminde ya da kurumun operasyonları sırasında 17 Meksika vatandaşının hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatılması talebiyle ABD'deki eyalet savcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı..

Kaynak: Xinhua
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp

Myanmar'da göçmen teknesi battı! 500'den fazla kayıp
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Konulduğu cezaevi belli oldu! Aynı yerde tanıdık bir isim var
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartışma vahşete dönüştü! Burnunu ısırıp kopardı
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

S-400'ler satıldı mı? MSB'den dikkat çeken açıklama