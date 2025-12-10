Haberler

Çin'de Apartman Yangını: 12 Ölü

Güncelleme:
Çin'in Guangdong eyaletinin Shantou şehrinde çıkan yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiği, yangının yerel saate göre akşam saatlerinde başladığı ve itfaiye tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

GUANGZHOU, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou şehrindeki bir apartmanda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.

Bölge itfaiye departmanının çarşamba günü verdiği bilgilere göre, salı gecesi yerel saatle 21.20 civarında şehrin Chaonan bölgesinde çıkan yangın, saat 22.00 civarında söndürüldü.

İlk incelemelerde kendin yap yöntemiyle inşa edilmiş dört katlı beton apartmanda çıkan yangının yaklaşık 150 metrekarelik bir alanı etkilediği tespit edildi.

Yangının nedeni konusundaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
