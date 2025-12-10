Çin'in Shantou Kentinde Apartman Yangını: 12 Ölü
Çin'in Guangdong eyaletindeki Shantou kentinde bir apartmanda meydana gelen yangında 12 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, dört katlı binanın kendin yap yöntemiyle inşa edilmesi nedeniyle hızla yayıldı. Soruşturma devam ediyor.
SHANTOU, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentinde yangının çıktığı apartman, 10 Aralık 2025.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentindeki bir apartmanda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.
Bölge itfaiye departmanının çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, salı günü yerel saatle 21.20 sıralarında şehrin Chaonan bölgesinde başlayan yangın saat 22.00 civarında kontrol altına alındı.
İlk incelemeler, kendin yap yöntemiyle inşa edilmiş dört katlı binada çıkan yangının yaklaşık 150 metrekarelik bir alana yayıldığını ortaya koydu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. (Fotoğraf: Li Xiongying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel