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Albüm: Shanghai Disneyland 10. Yıldönümünü Kutladı

Albüm: Shanghai Disneyland 10. Yıldönümünü Kutladı
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Çin'in Shanghai kentindeki Disneyland, 10. yıldönümünü kutlarken, 100 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Yeni Örümcek Adam temalı alanın inşası devam ediyor ve üçüncü otel bu kış açılacak.

SHANGHAİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Disneyland, salı günü 10. yıldönümünü kutladı. Ekim 2025 sonu itibarıyla 100 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan tema parkı, genişleme planlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Shanghai Disney Resort Başkanı ve Genel Müdürü Andrew Bolstein pazartesi günü yaptığı açıklamada, parkın 9. tematik bölümünü oluşturacak yeni Örümcek Adam temalı alandaki ikonik kırmızı rayın montajının kısa süre önce tamamlandığını belirtti.

Bolstein ayrıca, tesisin üçüncü oteli olan Shanghai Disney Enchanted Star Oteli'nin bu kış kapılarını açacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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