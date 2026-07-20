Albüm: 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'na Çin Yapımı Süper Düğüm Teknolojileri Damga Vurdu
Çin'in Shanghai kentinde başlayan 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilenen Çin yapımı yapay zeka süper düğüm ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
SHANGHAİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da cuma günü başlayan 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nda sergilenen Çin yapımı yapay zeka süper düğüm ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Kaynak: Xinhua