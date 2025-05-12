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SGK Edirne İl Müdürü'nden Vali Sezer'e Ziyaret

SGK Edirne İl Müdürü'nden Vali Sezer'e Ziyaret
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Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette sosyal güvenlik sisteminin toplumun kesimlerine ulaştırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar ele alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Edirne İl Müdürü Süleyman Lale ve kurum personeli, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, sosyal güvenlik sisteminin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi adına yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

SGK İl Müdürü Lale de kurumun yürüttüğü hizmetler hakkında bilgi vererek, vatandaş odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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