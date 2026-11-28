Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için yeni bir adli soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Tahir Elçi için tarihi Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen anma programının ardından YENİ Parti heyeti açıklama yaptı. Açıklamaya Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Onur Konuralp, YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ile parti örgütleri ve il başkanları katıldı. Heyet adına konuşan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Elçi'nin insan hakları, hukuk ve barış mücadelesine dikkat çekerek cinayetin aydınlatılması çağrısını yineledi. Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Bugün sevgili dostumuz, Diyarbakır Barosu Başkanımız Tahir Elçi'nin katledilişinin 11. yılı, buradayız. Ankara Milletvekilimiz Okan Konuralp, İzmir Milletvekilimiz Yüksel Taşkın, sevgili eşi Türkan Elçi, örgütlerimiz, il başkanlarımız, dostlarımız, kadın kollarımızla beraber buradayız. Biraz önce anma yapıldı. Bir kez daha anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Şunu ifade etmeliyim; Tahir Elçi insan hakları savunucusuydu, çok değerli bir avukattı ve barış savunucusuydu. Ve bu idealler uğruna verdiği mücadele nedeniyle tam da burada, barışı savunduğu için katledildi."

Tanrıkulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın çağrısını yinelediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün içinde geçtiğimiz süreçte Tahir Elçi'nin verdiği mücadelenin anlamı çok daha iyi anlaşılması lazım. Buradan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın yaptığı çağrıyı ben de tekrarlıyorum: Eğer gerçek anlamda bir toplumsal barışı inşa edeceksek, işlenmeden önce, işlendiği sırada ve işlendikten sonra iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi bu siyasal cinayetin aydınlatılması noktasında mutlaka sorumluluğunu kabul etmeli, üstlenmeli ve bu siyasal cinayeti aydınlatılması için yeni bir adli soruşturma başlatmalıdır. Bizler Tahir Elçi'yi hiçbir zaman unutmayacağız ve onun mücadelesini gelecek kuşaklara aktarma konusunda da üzerimize düşeni yapacağız. Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."

Kaynak: ANKA