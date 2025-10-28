Seyyar Satıcının İsyanı: Zabıta Aracını Ateşe Verdi

KARTAL'da iddiaya göre zabıta ekiplerinin aracına el koymasına sinirlenen seyyar satıcı hem el arabasını hem de zabıta aracını ateşe verdi. Alevler çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kordonboyu Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri, seyyar satıcının kullandığı el arabasına el koydu. Duruma sinirlenen satıcı, el arabasını ve zabıta aracını ateşe verdi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yangında araçta hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.